中國加強對日出口管制 日財相下週將與美討論稀土供應

日本財務大臣片山皋月今天(9日)表示，她將在下週與美國財政部長會面，討論稀土供應問題，並重申日本對中國出口管制的譴責。片山皋月說，她「非常關切」北京的行動，並將在下週與美國的會面中闡述日本的立場。

另一方面，日本內閣官房長官木原稔今天針對中國出口管制的相關報導指出：「整體而言，確保日本農林水產品和食品出口海外暢通無阻是至關重要的。」

木原稔說：「整體來說，我認為在稀土方面的國際貿易應該要順利進行，這是極為重要的。」

日本共同社引述貿易消息人士報導，日本出口至中國的日本酒與食品，在通關作業方面面臨延宕。

共同社報導，「清關作業放慢」據信是針對日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」相關答辯，所採取的報復手段之一。

根據共同社，日本駐北京大使館已經接獲受影響企業的詢問。

共同社引述熟悉兩國的消息人士指出，日本駐北京大使館已敦促中國適當處理貿易程序，並確保透明性。

華爾街日報(Wall Street Journal )也報導，中國已開始限制對日本的稀土和稀土磁鐵出口。報導引述兩名中國出口商指出，中國已經開始限制向日本企業出口稀有昂貴的重稀土，以及含有重稀土的強力磁鐵。

中國6日宣布加強管制出口到日本軍民兩用物項。(編輯:王志心)