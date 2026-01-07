中國加強管制稀土等物品銷日 東京要求撤回 東洋工程股價5天飆53.2%

日本從中國進口的軍民兩用物項總額達10.7兆日圓（約684億美元），約佔日本2024年從中國進口商品總額的42%。(圖片來源/flickr)

《彭博社》（Bloomberg）報導，日本周三（1月7日）凌晨表示，對於中國加強管制對日本出口軍民兩用物品，絕對不可接受，深感遺憾。

這些限制措施可能影響超過40%的中國對日本出口的貨物，凸顯出亞洲兩大經濟體的外交爭端持續升級，沒有緩和的跡象。

所謂軍民兩用物品，是指既可用於民用又可用於軍事用途的商品、軟體或技術，其中包括製造無人機和晶片所必需的某些稀土元素。

日本向中國抗議，要求撤回管制措施

中國商務部周二公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

最新措施的影響範圍可能遠不止稀土。中國2026年度「兩用物品和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、感測器、航運、航空航太設備無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術等。

中國商務部公告管制措施後，日本外務省向中國使領館副館長Shi Yong（施詠）提出正式抗議，並要求撤回。

根據野村綜合研究所執行經濟學家木內隆秀估計，日本從中國進口的軍民兩用物項總額達10.7兆日圓（約684億美元），約佔日本2024年從中國進口商品總額的42%。

日本內閣官房長官木原稔對記者表示：「這些措施僅針對我國，嚴重偏離國際慣例。」他補充說，這些措施令人無法接受。 「我們將仔細審查和分析細節，並考慮必要的應對措施。」他說。

中國軍民兩用物品的管制清單多達1005項

日本首相高市早苗去年11月7日發表台灣有事的言論，引發中日外交爭端再次升級。這場爭端讓人想起2010年的釣魚台領土爭議，當時中國對日本的稀土出口一度受阻。由於擔心對日本關鍵產業的潛在影響，汽車製造商股價下跌，而稀土相關股票上漲，但中國將如何實際實施管制措施仍不明朗。

周二，中國商務部表示，所有兼具軍事和商業用途的兩用物品，如果可能增強日本的軍事能力，將被禁止出口到日本，禁令立即生效。

具體細節尚不明確，但此舉可能對日本從最大貿易夥伴中國的進口產生重大影響。當被問及這些措施是否會影響日本與中國的稀土貿易時，木原表示，日本政府仍在評估相關細節。

根據方媒《中國日報》報導，北京正在考慮收緊對某些中重稀土相關產品的出口許可證審查。稀土元素不僅是電池和商用電子產品的重要原料，也廣泛應用於軍事裝備，例如飛彈導引系統和戰鬥機引擎中使用的高強度磁體。

稀土相關企業東洋工程5天飆53.2%

長期以來，限制稀土供應與出口，一直被認為是北京向東京施壓的手段，尤其是去年中國利用稀土工業的壟斷地位，對抗美國加徵關稅的措施。

三菱日聯摩根士丹利高級投資策略師大西耕平表示，類似2021-2022年中美緊張局勢所體現的供應鏈中斷，提醒製造商需要實現供應鏈多元化，減少對中國的依賴。

周三，稀土相關企業東洋工程株式會社股價周三飆漲19.53%或700日圓，報4285日圓，前一天上揚7.3%，近5天累計狂飆53.2%，豐田汽車下跌2.74%，報3335日圓，前一天下跌3%，創下11月初以來的最大跌幅。

根據日本金屬能源安全機構預測，2024年，日本約70%的進口稀土依賴中國。而15年前，中國曾在2010年的領土爭端中將稀土作為武器對抗東京，當時，中國的舉動對日本製造業造成嚴重破壞。

野村證券的木內指出，如果新的管制措施適用於稀土，日本製造業將遭受重創。他估計，如果稀土出口限制持續三個月，造成的經濟損失將高達約6,600億日圓，使日本經濟產出減少0.11%。

