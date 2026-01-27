中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」內幕

政治中心／綜合報導

中國近年持續加快對台灣軍事部署腳步，早在2021年，就有媒體揭露解放軍於福建漳州近海興建新的陸軍航空兵機場。台灣國防研究倡議（TDRI）共同創辦人溫約瑟指出，解放軍自2023年底起，又進一步在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶新增兩處陸航設施，顯示其意圖透過分散部署，提升直升機調度彈性，同時利用地形掩護，降低遭我方精準打擊的風險。





中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」有心機：忌憚國軍遠程火力

溫約瑟分析，解放軍在台海第一線持續擴建陸軍直升機機場，顯示其已提前進行戰備布局。（圖／翻攝自YT@午青LIVE）

廣告 廣告





溫約瑟近日在民進黨《午青LIVE》直播節目中，透過衛星影像說明相關發現。他回顧，2021年外界曾注意到解放軍在漳州市漳浦縣近海新設一座直升機基地；而最新觀察顯示，自2023年底開始，共軍又在距離原基地不遠的龍海區草鞋店一帶，增建兩座陸航機場，跑道長度約為500公尺與330公尺。

他進一步分析，解放軍在台海第一線持續擴建陸軍直升機機場，顯示其已提前進行戰備布局，藉此提升直升機的分散疏散能力與運用彈性。相較之下，原本的武裝直升機基地正面朝向台灣、缺乏地形遮蔽，而新建的兩處基地則位於山脈後方，若台灣欲進行打擊，將面臨必須採取難度更高的「攻頂」戰術。

至於解放軍直升機是否可能直接飛越台灣海峽，溫約瑟認為難度相當高。他指出，此次擴建基地的主要目的，在於避免原有主機場遭攻擊癱瘓後無備援可用，也反映出解放軍在軍事規劃中，已將台灣具備遠程精準打擊能力納入考量。









原文出處：中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」有心機：防範國軍遠程火力

更多民視新聞報導

任期進入倒數！黃國昌將卸立委 黃帝穎點名「三大案」在等他

美國退出WHO！官員怒批世衛「假裝台灣不存在」錯失防疫先機

川普怒了！宣布南韓關稅「15%→25%」理由曝 律師警告藍白一事

