中國助俄生產榛果樹導彈曝光! 供應關鍵CNC設備與晶片 俄導彈升級擴產

近日有消息聲稱，俄羅斯打算在美國後院古巴及委瑞內拉部署榛果樹高超音速導彈系統。 圖：翻攝自 xiao Y X 帳號

[Newtalk新聞] 根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，中國正協助俄羅斯擴大「奧列什尼克」( 榛果樹 )（Oreshnik）導彈的生產能力。北京向莫斯科提供了生產高超音速彈道導彈所必需的 CNC 機床與設備，否則相關導彈的製造將難以進行。

報導指出，在遭受制裁的沃特金斯基工廠（Votkinsk Plant）內，發現了中國製的數控機床（CNC），該工廠同時負責生產「奧列什尼克」、「伊斯坎德爾-M」導彈及洲際導彈。多年戰爭期間，中國已向俄羅斯供應價值數十億美元的相關設備。

除機床外，中國還向俄羅斯提供微晶片、電子電路板、軸承、雷達與電子戰晶體、測量儀器以及無人機零組件。這些皆為精準武器、航空系統及無人載具不可或缺的關鍵要素。

俄軍目前儲備的關鍵武器包括最多500枚的9M723「伊斯坎德爾-M」短程彈道導彈，以及超過400枚的3M14「口徑」海基巡航導彈。 圖：翻攝自 騰訊新聞 「零度」軍武評論

《每日電訊報》引述專家分析指出，若缺乏中國的供應，俄羅斯的軍工產業將無法維持目前戰爭所需的生產節奏。另有情報顯示，中國為高精度武器組裝提供了價值 49 億美元的微晶片與儲存板，並供應對航空與導彈至關重要的滾珠軸承，以及雷達與瞄準系統相關零組件。

專家強調，中國提供的機械設備對烏克蘭造成的影響，遠超過數百萬枚普通砲彈，因為這使俄羅斯得以自行生產導彈武器，持續其軍事行動。

