中國動漫展禁《柯南》入場，陸網酸爆：那漫威、火影要不要一起封？

日本國民級動漫《名偵探柯南》最近與《我的英雄學院》展開慶祝聯動，而《我的英雄學院》因為被中國指控影射歷史問題，被當地視為「劣跡作品」，連帶《名偵探柯南》遭到抵制。最近更有中國動漫展宣布，要禁止《名偵探柯南》所有內容包含 Cosplay 入場，卻遭到當地網友嘲諷：「一堆作品都和《我的英雄學院》合作過，乾脆禁一禁」

合作也不行的話，那很多作品都要禁止了。（圖源：アニメ名探偵コナン【公式】）

即將於 2026 年 2 月 7 日在北京舉辦的「第 27 屆 IJOY 北京國際動漫遊戲狂歡節」，主辦方突然公開了一則引起熱議的公告。指出，為了維護「文化安全與意識形態健康」，主辦方決定在活動中全面禁止任何與《名偵探柯南》和《我的英雄學院》相關的 Cosplay 形象入場，同時也禁止相關產品的展示與販售行為。

這項禁令很快就在中國社群上掀起討論。有網友整理出《我的英雄學院》過去的龐大連動名單，發現該作曾和《火影忍者》、三麗鷗、漫威…等多個對象有過合作。因此嘲諷，如果按照這種標準進行審查，那麼包括上述的所有熱門動漫 IP 恐怕都要列入黑名單。