中國動物園驚見「大猩猩抽菸」！遊客傻眼 園方解釋了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

許多人來到動物園就想看動物可愛的模樣，然而，在中國廣西的南寧動物園卻被遊客拍到驚奇的一幕，一隻大猩猩竟坐在石頭上，手拿著菸正吞雲吐霧，姿態猶如老菸槍，對此，園方也出面解釋了。

根據陸媒《新京報》報導，網上近日流傳影片，只見南寧動物園一隻大猩猩，正在坐在石頭上吸菸，遭不少人質疑，園方為何給動物香菸和打火機？以及為何大猩猩會有此舉？

對此，南寧動物園昨(18)日回應，稱不是第一次有人發現這隻大猩猩抽煙，表示這隻大猩猩曾被一對外國夫婦領養，學會抽煙、喝酒、喝可樂等習慣，至於香菸和打火機可能是遊客丟給它的，大猩猩自己也會點菸，強調已派員介入處理，去搜出這隻大猩猩藏起來的香菸和打火機。

廣告 廣告

中國網友則紛紛留言「這拿煙的姿勢真瀟灑」、「黑猩猩與人類的基因相似度超過99%，對尼古丁的反應自然也是一樣的」、「離成人只差一步了」、「這……壓力有點大？」

※《華視新聞網》提醒您，吸菸有害健康、吸菸害人害己※

原始連結







更多華視新聞報導

失控！男乘客機上「喝到爛醉+抽菸」 大鬧桃機遭壓制

日本女子體操隊長宮田笙子遭爆未成年抽菸 恐遭移出巴黎奧運資格

警所旁縱火！ 男遭逮辯心情差喝酒 公共危險罪移送

