中國勞工觀察：Labubu代工廠涉剝削勞工

（中央社台北17日電）總部設於美國的非政府組織「中國勞工觀察」調查表示，在一家生產熱門玩偶Labubu的工廠發現剝削工人的情況，包括嚴重超出法定上限的加班工時、疑似規避繳納社會保險以及缺乏培訓和職業健康與安全防護。

「中國勞工觀察」（China Labor Watch）日前在官網公布，去年夏秋對Labubu代工廠、位於江西省信豐縣的順嘉玩具進行深入調查。這家工廠是Labubu發行商泡泡瑪特玩具的核心生產基地之一，聘用超過4500名工人。調查人員與工廠員工進行了51次面談，討論招募、合約與工作條件等問題。

中國勞工觀察稱揭露的勞工問題包括嚴重超出法定上限的加班工時、大量使用勞務派遣工、不透明的勞動合約安排、疑似規避繳納社會保險、缺乏充分的安全培訓以及職業健康與安全防護的明顯缺失。

此外，中國勞工觀察說，雖未發現工廠僱用童工，但工廠曾聘僱16歲的工人，而且工作條件與成人相同，未依中國法律要求提供特殊保護。

調查也發現，工廠缺乏工會或有效的申訴機制，許多工人反映管理階層有霸凌行為、言語性騷擾以及擔心宿舍和餐廳的衛生。

中國勞工觀察呼籲泡泡瑪特作為品牌方和Labubu商業成功的主要受益者，應該立即採取行動，糾正供應鏈中的勞動違規行為，對受影響工人進行補償，並確保未來生產符合中國勞動法及國際公認的勞動標準。

另據香港經濟日報等港媒報導，泡泡瑪特指注意到調查報告中的細節，若所指情況屬實，將堅決要求代工企業改正行為。泡泡瑪特並稱定期對供應商進行審核，包括每年由國際認可的檢測機構執行獨立第三方審查。

據報導，順嘉玩具在中國多地設有工廠。作為一家OEM（原廠委託製造）廠商，順嘉為泡泡瑪特承擔大規模生產任務。

調查稱，公開資料顯示這家工廠設計年產能為1200萬件玩具，反映泡泡瑪特需求的快速增長。

不過，據調查人員對包裝工序的現場觀察，工廠實際產量可能遠高於揭露的規劃產能。工廠設有4個包裝車間，每個車間約有10至15條包裝線。以每條線每天3500件保守估算，每天平均產量約18.2萬件，若以每年約300個工作天計算，年產量約可達5460萬件。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150115