中國勸勿赴日 胡錫進稱有助中國南方旅遊

▲中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進分析，中國勸阻赴日旅遊，衝擊大多落在日本旅遊從業者身上。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近期因日本首相高市早苗涉台發言再度緊繃，中國外交部14日發布旅遊提醒，建議中國公民近期避免前往日本。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進15日撰文分析，這項動作不僅是中方反擊言論之外的升級行為，也將直接衝擊日本旅遊產業，但對中國本身影響有限，反而可能促進中國南方溫暖地區的冬季旅遊。

胡錫進指出，外交部的提醒代表這波中日爭端已不再只是「嘴上交鋒」，而是開始涉及實際政策層面的反制。他認為，日本旅遊業是疫情後恢復最快的產業之一，許多日本人在景氣不佳時仍能靠旅遊市場感受到經濟溫度，中國客源一旦減少，勢必讓不少從業者受到衝擊。

雖然中國旅客流失不足以動搖日本整體經濟，但會讓日本社會更警覺高市早苗言論對雙邊關係造成的後座力。他表示：「旅遊業雖然不一定能讓國家變富，但很能讓民眾受惠。」因此中國的動作將更容易引起日本社會關切。

至於中國是否會因此受損，胡錫進認為影響極小。他表示，很多制裁措施往往「兩敗俱傷」，但勸導中國民眾避免赴日旅遊，損失幾乎只發生在日本一方，而中國南方冬季天氣溫暖，可能因此迎來更多國內旅遊人潮。

胡錫進最後指出，這波危機會延續多久、強度會升到什麼程度，關鍵仍在於高市早苗及日本政府後續的態度是否收斂。

