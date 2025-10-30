中國化解地方債 多家融資平台與政府信用切割

（中央社台北30日電）為呼應官方化解地方債務、防止隱形債務不斷新增，原本擔負中國地方政府各項融資與投資功能的城投公司，正在密集與政府信用切割、剝離政府融資功能。

綜合經濟觀察網和澎湃新聞報導，10月30日，貴州省畢節市大方縣產業發展控股集團有限公司發布公告稱，該集團旗下融資平台公司大方縣公務用車租賃有限公司已採取實體化轉型方式剝離政府融資功能，不再承擔政府融資職能。

大方縣產控集團說，此舉是為貫徹中央要求，切實釐清政府與企業的權責邊界，鞏固政資分開、政企分開改革成果。

報導指出，2025年以來，越來越多的政府城投平台宣布與政府信用切割——不再與地方政府信用掛鉤，不再承擔政府融資職能。

10月22日，貴州大方縣1家融資平台及46家類平台公司公告退出政府融資平台，融資行為與地方政府信用脫鉤；10月20日，安徽蚌埠龍子湖區龍鼎建設公司退出平台監管名單；10月14日，青海融鑫實業發展有限公司剝離政府融資職能，轉型為市場化主體。

僅10月份以來，已經有超過15家城投平台宣布退出政府融資平台。

中國人民銀行等4部門8月聯合發布「關於規範退出融資平台公司的通知」，要求在2027年6月份之前，地方政府的融資平台清零，地方政府隱性債務清零，城投公司退出融資平台名單，剝離政府投融資職能。

這份文件公布後，目前至少已經有100餘家城投平台宣布退出政府融資平台。

人行行長潘功勝9月下旬在一場新聞發布會上表示，過去5年，人行高度關注防範金融風險和維護金融穩定。其中在化解融資平台債務風險方面，推動地方政府化解債務風險，剝離融資平台的政府融資功能，轉型為市場化的經營主體；引導金融機構通過債務重組，降低融資平台流動性風險和利息負擔。相關工作取得重要的階段性成效。

他說，截至今年6月末，與2023年初相比，融資平台數量下降超過60%，金融債務規模下降超過50%。

據報導，不少地方政府融資平台公司事實上承擔著政府融資職能，是地方經濟發展的主力軍和城市建設的先鋒軍，推動了地方經濟發展，但與此同時過度舉債、管理不規範等問題，也帶來地方政府隱性債務快速膨脹，給地方經濟財政運行帶來較大風險。

城投平台宣布退出政府融資平台後，其現有債務能否依靠自身能力順利化解，政府支持是否隨之割裂，乃至於經營業務上的轉型之路，都成為市場關注的焦點。（編輯：張淑伶/周慧盈）1141030