中國北韓2025年雙邊貿易額增逾25% 重返疫情前水準

根據中國海關總署18日公布的最新數據顯示，2025年中國與北韓的貿易額已恢復至接近新冠疫情前的水準，主要原因與中國對北韓出口增加有關。

法新社報導，中國與北韓去年的雙邊貿易額為27.3億美元，較2024年增加25.4%，也寫下2019年來的最高紀錄。

報導指出，中國不僅是北韓最大的貿易夥伴，在北韓因新冠疫情關閉國界前，中國遊客也是北韓最主要的觀光客源。疫情期間，雙方經貿往來一度受到影響，2022年起才逐漸回溫。

中國與北韓除了在經濟上密切合作，外交層面也有頻繁互動。北韓領導人金正恩去年9月出席中國紀念二戰終戰的九三閱兵儀式時，曾向中國國家主席習近平表示，不斷深化和發展雙方關係是北韓的堅定意願。習近平則強調，兩國應在國際和地區事務中加強戰略協作，以維護雙方的共同利益。

日本放送協會(NHK)引述分析人士報導，在北韓與俄羅斯迅速發展軍事合作關係的背景下，中國與北韓的關係一度出現摩擦，直到兩國元首去年9月在北京舉行會談後，雙邊貿易額開始呈現上升趨勢，可以看出兩國正在不斷加強雙邊關係。(編輯：宋皖媛)