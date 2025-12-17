中國區域威脅升高 蔡明彥：已和45國進行百場情報會談

中國對印太區域的威脅持續升高，國安局長蔡明彥今天(17日)在立法院表示，他在今年(2025年)已和45國正、副情報首長進行了近百次正式會談，雙方就戰略情報建立更緊密合作網絡。另外，他也證實中共確實在特定國家的使館內部署涉台事務人員，國安局已掌握並持續注意。

立法院外交及國防委員會17日邀請國防部、國安局針對「台海周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備整備情形」進行專報並備詢。由於中國對於區域威脅日益升高，民進黨立委陳俊宇詢問國安局是否有與第一島鏈友盟國家建立情資交換機制。

對此，國安局長蔡明彥表示，國安局除了以各項戰略文件理解重要友盟國家的國安或國防態勢規劃外，也透過各類戰略溝通與情報交流掌握區域的發展趨勢。他並透露今年已和45個國家的正、副情報首長進行了近百次雙邊會談。蔡明彥說：『(原音)今年以來我本人已經跟全球45國的國家情報首長跟副首長召開過近100次的雙邊正式會談。透過這種國際的情報交流機制，來了解各國對於目前整個印太安全、他們關切的主要重點在哪裡，怎麼來發展更多緊密的、戰略上的合作，以及情報上的一個合作網絡。』

另外，有國內媒體報導指中國為監控台灣人在日動態，近期已加派國台辦人員進駐中國駐日大使館；泰國也傳出中國使館設置專人監控台灣旅客動態，民進黨立委林楚茵詢問國安局是否掌握此狀況。

蔡明彥則回應表示，中共有時確實會在其駐外館處部署一些國台辦系統或處理涉台事務人員，在部分特定國家長期以來至少有2到4名這樣的工作人員，至於有哪些國家，則不便公開說明。蔡明彥說：『(原音)這個可能沒有辦法全部講出來，會變成是我們掌握的相關的狀況，就會被對岸了解。中共這些派駐海外的涉台人員會不會有對我們的僑界進行一些騷擾、分化的活動，或是對於我們跟駐地國政府一些官方、非官方的往來會進行一些動作，這部分我們會注意；另外，我們跟駐地國的相關單位也都有情資的交流。』

蔡明彥也說明這些所謂特定國家很多都是民主法治國家，當地的警政或安全機構也不會容許中共的駐外人員威脅或影響人身安全；至於在部分與中國友好的國家，的確需要注意該國是否會配合中國進行長臂管轄，國安局正與外交部討論要如何向民眾示警。(編輯：宋皖媛)