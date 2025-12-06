中國十五五時期 商務部：擴大開放提振消費

（中央社記者李雅雯台北6日電）中國商務部長王文濤在一場媒體專訪表示，「十五五」時期戰略機遇與風險挑戰共存，不確定性增多，將持續擴大對外開放、對內提振消費，強大國內市場是中國式現代化戰略依託。

人民日報6日3版刊載王文濤專訪，題為「擴大高水平（準）對外開放大力提振消費」。

中共20屆四中全會審議通過十五五規劃（2026至2030年）建議稿，內容強調強大國內市場是中國式現代化戰略依託、堅持開放合作與互利共贏是中國式現代化的必然要求。

王文濤於專訪中表示，十五五時期發展面臨戰略機遇與風險挑戰共存，不確定性、難預料性增多。目前單邊主義、保護主義抬頭，不過經濟全球化是歷史大勢，將持續擴大高水準對外開放，這是把握大勢、破浪前行的堅定抉擇。

王文濤提到十五五時期擴大高水準對外開放將落實在4個方面。

第1個為積極擴大自主開放，中國將主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域；擴大單邊開放領域和區域、積極擴大經貿合作、參與世貿組織（WTO）改革、加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程等部分。

第2個為推動貿易創新發展，夯實貿易強國三支柱－優化升級貨物貿易、拓展中間品貿易、綠色貿易，推動市場多元化和內外貿一體化等；推動進出口平衡發展，擴大進口、打造「出口中國」品牌，滿足產業轉型升級與人民生活需要。

第3個為拓展雙向投資合作空間，擦亮「投資中國」品牌，塑造吸引外資新優勢，落實「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期制度環境；有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局。

第4個為高品質共建「一帶一路」，加強與共建國家戰略對接，統籌推進重大標誌性工程和民生專案建設，深化貿易、投資、產業、人文務實合作，拓展綠色、數位和人工智慧等領域合作，高標準建設「絲路電商」合作先行區。

王文濤強調，十五五時期戰略基點包括擴大內需，將從擴大服務消費、推動商品消費擴容升級、創新打造消費場景等3方面提振消費，為建設強大國內市場、推動高品質發展提供有力支撐。（編輯：周慧盈）1141206