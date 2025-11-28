中國十面圍城讓高市早苗「四面楚歌」 雷倩 ：軍事、經濟、金融3方面中國亮出殺手鐧！

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事、日本有事」言論引發東亞政治局勢動盪。前立法委員雷倩接受Yahoo專訪時表示，她強調，高市早苗的發言不僅讓中方「開弓沒有回頭箭」，北京已也從外交、軍事、能源、經貿到金融多方同步施壓，形成逐步收攏的「十面圍城」，讓高市早苗感受「四面楚歌」的壓力，而且未來壓力只會更強。

雷倩指出，這場風暴的源頭，是高市早苗本月7日在眾議院質詢時，公開談論「台灣有事」的國安風險，引發北京當局不滿。

廣告 廣告

而後中國在聯合國已清楚表明，日本作為二戰戰敗國，仍受《聯合國憲章》107、53與77條所拘束，而台海問題屬中國內政，任何外部勢力的干預都可被視為侵略性行為。她強調，北京此舉並非只是外交辯駁，而是有意重新奪回國際話語權，並為後續的戰略建立正當性基礎。

雷倩指出，理解中國今日的反應，不能只從二戰後的1945年開始，而要回到更早的甲午戰爭。

她表示，日本在《馬關條約》中迫使中國割讓台灣、澎湖與遼東半島，更強索將近「兩萬萬兩白銀」的巨額賠款，金額接近八國聯軍庚子賠款的一半，且遠超鴉片戰爭後的割地要求。

從此，日本成為列強瓜分中國的開端。對中國而言，日本侵略的歷史並非從1931年，而是從1894年就開始，這層歷史記憶也使北京對任何「軍國主義復辟」的跡象特別敏感。

她提醒，今日中國採取的策略並非一時衝動，而是有節奏的佈局。以美國911事件為例，美軍雖在一個月內報復性攻擊阿富汗，但真正改變地緣版圖的重大行動，卻是歷經十八個月準備後才展開。這一次中日衝突，或許也將是一場長期對抗。

在軍事層面，雷倩認為最能看出壓力方向。她以2025年5至6月的解放軍行動為例說明，日本防衛省公布的航跡圖顯示，遼寧號航母已穿越宮古海峽進入太平洋活動，而山東號則在琉球群島以南與沖之鳥礁附近持續機動。

這些動作看似例行，實則意義重大。宮古海峽成為新的戰略突破點，可直接威脅美軍嘉手納空軍基地；台灣東部外海的機艦活動，則拉長了解放軍反介入與區域拒止（A2/AD）的縱深。至於山東號刻意靠近沖之鳥礁外圍，則是在直接挑戰日本以「礁升島」進而畫設專屬經濟區的主張。

雷倩指出，這些軍事動作短期內未必引發衝突，但足以讓美日不得不增加伴飛、巡邏、監控等軍事資源消耗，形成長期灰色地帶摩擦。若再與北方的津輕海峽與大宇海峽結合，日本將面臨南北同時承壓，形成「四鄰皆有事」的戰略困境。

除了軍事，外交與輿論戰也同步展開。雷倩分析，中國可透過福島核污水排放議題、水產品檢驗、旅遊限制等方式制裁。

雷倩也分析在經貿領域，中國可透過海關抽驗、檢疫延遲、批次退貨等行政措施增加日本企業進入中國市場的難度，且這些工具都能在國際規範下被解釋為合理的風險管理。

她特別提醒，日本真正的脆弱點其實在金融市場。中日供應鏈若緊張，在華曝險的日本企業將面臨股價下跌。而日本在海外的龐大日元部位，又與美元金融體系高度相連，易受國際投機資金牽動。

此外，日本公債占GDP比例高達230%至260%，主權風險溢價一旦被重新定價，發債成本將顯著增加。她認為，股、匯、債三者互相牽動，日本金融會受到很大程度的影響。

雷倩表示，若將中國的施壓手段整合觀察，可以看到北京已經透過外交定調、軍事威懾、能源變數、經貿行政操作，以及金融市場的再定價，逐步形成對高市早苗的「十面圍城」。

她強調，北京並非針對個人，而是針對可能復甦的軍國主義傾向。只有當日本內部的產業、金融與民意感受到來自區域與國際的壓力，真正要求修正的人才會出現。

她指出，若高市早苗持續拒絕修正立場，不僅日本將承受外部壓力，美國也可能不願因日本的言行被拖入與中國正面衝突，而出現戰略距離。

雷倩最後表示，東亞局勢將因這場事件走向兩種可能：一是形成「小北約」式的中俄朝與美日韓的對峙；另一則是重新回到二戰後的和平軌道，建立新的區域平衡。她提醒，高市的下一步不僅影響日本，也牽動整個東亞的未來。