中國千人計畫延攬韓人才 韓媒：系統性攻略

（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）中國透過「千人計畫」延攬海外科技人才，韓聯社引述多名產學界人士說法指出，中國對延攬對象個資調查詳細，是精準針對韓國科技體系弱點的「系統性攻略」。

千人計畫是中國政府為了延攬海外高級科技人才，提供各種優惠措施的代表計畫，據韓聯社報導，這項計畫針對韓國研究者的年薪、家族狀況、研究領域、工作環境都有深入掌握，提供「量身定做挖角」。

一名身為韓國科學技術翰林院正式會員的大學教授去年底收到中國一所大學挖角，透過線上會議談過之後，他發現對方對他研究的詳細主題及過去經歷、在現職大學的職務等都知道得相當詳細，「感覺對我這個人做了很多功課」。

他表示，對方願意提供3年數十億韓元規模的研究費用，並明確表示希望藉此補足他們「不足的領域」，「從這種方式看來，可以理解為什麼中國成長得如此快速」。

不只延攬知名學者，中國也針對年輕韓國學者不斷提出高年薪、研究費用等利多，另一位翰林院教授說他「每兩、三個月就會收到電子郵件，提出最多8億韓元年薪的挖角邀請」，當他在知名期刊上刊出論文時，會收到更多邀請。

根據國會議員崔秀珍從國家科學技術研究會（NST）、韓國科學技術院（KAIST）等科研機構收到的資料，去年光是KAIST旗下就有149人收到過千人計畫的邀請郵件，NST旗下機構則有600多件。

根據KAIST對旗下研究人員進行的調查結果，約6成研究人員在過去5年內曾被挖角，其中超過8成來自中國。挖角條件也根據年齡有所不同，新生代科研人員主要可以獲得與國內研究人員相同的職位，55歲以上的資深科研人員還能獲得短期科學研究計劃參與、一年以上的講課活動等優惠。

科技翰林院的調查顯示，45歲以下科研人員考慮前往海外工作時主要考慮僱傭條件及研究設施，55歲以上科研人員則主要是因為國內對於資深學者的制度不足。也因此，55到64歲、臨近退休年齡的科研人員中，有3成考慮接受海外挖角，遠高於整體19.5%的比例。

研究人員指出，近期明顯感受到博士級留學生、研究生回國意願低落，而科研人才流向海外，將造成嚴重的國家損失，建議國內應強化培育博士的環境，並促進具領導性研究人員與新晉研究人員的持續交流。（編輯：陳承功）1141112