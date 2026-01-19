中國千艘漁船兩度排成320公里「海上長城」 紐時：演練對台「隔離」與封鎖

中國對民用船隻的指揮及管控能力越來越高。圖為幾千艘漁船停靠在中國浙江省沈家門港附近。（美聯社）



美媒《紐約時報》披露，中國近幾週內，兩度在東海悄然動員數以千計的漁船，組成綿延超過320公里的大型編隊，展現前所未見的高度協調能力。

專家指出，這類行動顯示北京正加速強化「海上民兵」，可在危機或衝突情境下迅速動員民用船隻，干擾航道、監控他國船舶，甚至支援對台灣的「隔離」或封鎖行動，進一步提升中國在爭議海域施加控制的能力。

《紐約時報》報導指出，過去1個月內，中國兩度在東海動員超過千艘民用漁船，組成至少長達320公里的巨大「海上浮動屏障」，展現出前所未見的協調能力，可能讓北京在爭議海域擁有更多施加控制的手段。這兩次行動大多未引起外界注意，《紐約時報》透過分析船舶追蹤數據，首次揭露這些操演的規模及複雜性。

中國民船大規模集結顯示高度協調

上週，約1400艘中國船隻突然中止原本的捕魚活動，或是從母港出航，然後在東海集結。到1月11日，這些船隻已排列成1個延伸超過320公里的長方形編隊。船舶追蹤數據顯示，這些船隻的密度之高，甚至讓部分接近的貨船似乎繞行，或必須在它們之間以「之字形」穿梭。

海事及軍事專家表示，這些行動顯示中國正強化它的「海上民兵」，也就是由接受軍事訓練、可配合軍事行動的民用漁船所組成。他們指出，這類操演顯示北京能迅速在爭議海域動員大量船隻。

1月11日的行動，緊接在去年12月的1次類似操演。當時，船舶追蹤數據顯示，約2000艘中國漁船於聖誕節當天，在東海排成兩條平行、狹長的編隊，每條長達460公里，約等同於紐約市到水牛城的距離，形成1個「反向L形」。分析人士指出，這兩次相隔數週、出現在相同海域的大規模集結，顯示出高度協調的行動。

大量漁船可阻礙美國軍艦行動

這些異常編隊最早由數據分析公司「ingeniSPACE」的營運長王杰森（Jason Wang）發現，《紐約時報》也利用Starboard Maritime Intelligence提供的船舶位置數據獨立加以確認。

王杰森回憶他在聖誕節當天發現漁船異動時的反應，他表示：「我當下心想，這不對勁。我以前看過幾百艘或甚至上百艘中國民船集結，但從沒見過這種規模、也從沒見過這麼有組織的編隊。」他指的是過去追蹤過的中國船隻。

在衝突或危機情境下，例如台灣問題，中國可能動員數以萬計的民用船隻，包括漁船，用來阻塞航道，並使對手的軍事與補給行動更加複雜。前美國情報官員、研究中國海上民兵的亨利（Lonnie Henley）表示，中國漁船本身的規模過小，難以執行有效的封鎖任務，但可能對美國軍艦的行動造成阻礙。

前美國海軍軍官、現任新美國安全中心（CNAS）研究員的舒加特（Thomas Shugart）則指出，這些大量的小型船隻也可能充當「飛彈和魚雷的誘餌」，以大量、過多目標淹沒雷達或無人機感測系統。

中國對民船的指揮及管控能力正提升

即便考量中國過去曾動員民用船隻，例如在爭議礁岩附近長時間錨泊，以彰顯北京的主權主張，分析這兩次行動的專家仍對它的規模感到震驚。

Starboard公司分析師道格拉斯（Mark Douglas）表示：「那麼多艘船隻同步運作的畫面讓人震撼。」他指出，他與同事「從未見過如此龐大、且紀律如此嚴整的編隊」。他說：「要把這麼多艘船隻組織成這樣的陣形，它們的協調程度非常驚人。」

ingeniSPACE的王杰森表示，這些行動似乎標誌著中國正在訓練漁船大規模集結，以阻礙或監控他國船隻，或透過建立海上周邊線，來主張領土權利。他說：「中國正在擴大規模，而這種擴張顯示，他們對民用船隻的指揮及管控能力正在提升。」

支援對台灣的隔離、封鎖或其他手段

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究人員在《紐約時報》提供相關發現後，他們也透過自身的船舶位置分析，觀察到相同的船群集結。CSIS亞洲海事透明倡議主任波林（Gregory Poling）在給《紐約時報》的電子郵件回覆中寫說：「這些船幾乎可以確定不是在捕魚，我想不出任何不是由國家主導的解釋。」

這些漁船集結於東海、接近從上海分流的主要航道之一。上海是全球最繁忙的港口之一，貨船每日穿梭於該海域，其中包括載運中國出口貨物前往美國的船隻。在與美國或其亞洲盟友爆發衝突時，包括台灣這個北京宣稱擁有主權的民主島嶼，中國勢必希望掌控這些海上動脈。

波林寫說：「我最好的推測是，這是演練，用來測試如果未來出現突發情況，命令平民大規模集結時，他們的表現如何，或許是為了支援對台灣的隔離、封鎖，或其他施壓手段。」他指出，「隔離」指的是1種試圖避免構成正式戰爭行為、但用以封鎖特定區域的海上行動。

