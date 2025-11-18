中國升級對台認知作戰 學者：政府應加速反擊、強化風險意識

中國當局近期升級對台灣施壓，針對民進黨立委沈伯洋、網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令，指控他們涉嫌「從事分裂國家活動」。值此之際，台灣智庫今天(18日)以「解析美中競爭下的中國對台輿論操作」為題舉辦座談會，針對中國認知作戰進行探討。與會學者認為，政府優先要務是提升民眾對潛在風險和國際情勢的認識，同時以更快的速度主動反擊中國的認知戰，以鞏固社會的抵抗力。

中國對台發動資訊戰、認知戰，並有日益嚴重趨勢。台灣智庫18日舉辦「解析美中競爭下的中國對台輿論操作」座談會，剖析中國對台輿論戰的操作手法與目的。

學者在座談會中指出，隨著美中競爭日益加劇，中國近年來不僅對台施加政治和軍事壓力，在文化和資訊層面也試圖透過社群平台、散播不實訊息等方式來影響台灣民意，具體例子包括以分裂國家罪名對台灣人士發布通緝，藉此強化對台心理威懾。除此之外，部分台灣政治人物、名嘴批評台灣，或在赴中參訪交流期間發表親中言論，也都成為中國統戰的養分和素材，目的在於反制台獨思想、詆毀台灣民主制度，並為攻擊台灣製造藉口。

面對中國正透過一系列的法律戰和輿論戰，使恐懼深入台灣民眾心中，參與座談的東吳大學政治系副教授陳方隅認為，政府有必要加強民眾對中國與國際局勢的了解。他並以近期發放民防手冊為例，強調提升民防意識和訓練的重要性。陳方隅說：「(原音)我覺得政府就是要幫助大家有這種萬全的準備，然後我們要認識有什麼樣的風險，這風險當然是有天災有人禍，有戰爭的可能性，有天然的這個可能性。所以以前不是大家說救災視同作戰嗎？所以救災跟作戰其實是同一件事情，那我們至少要知道我們有什麼樣的工具，我們怎麼面對。」

陳方隅建議，面對中國提高對台灣進行認知戰的頻率，並且有拉高層級的現象，政府必須採取行動快速因應，像是陸委會積極召開記者會回應假訊息，藉此來有效傳播正確訊息，增強社會韌性與抵抗力。