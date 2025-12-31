中國升高軍事脅迫 賴清德：影響全球

總統賴清德發表談話。(總統府)

總統賴清德今(31)日上午主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」時指出，近期中國在台灣周邊海空域實施的軍事演習，並非單一事件，而是中國威權體制持續向外擴張、升高對外脅迫的具體展現，已對區域穩定帶來高度不確定風險，同時衝擊全球航運、貿易與和平。





賴總統表示，面對共軍軍演，國軍官兵第一時間即投入兵力，以快速應變、以變制變及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，充分驗證平時戰備訓練成果。他也感謝全體官兵的努力與辛勞，共同守護國家安全。

賴總統進一步指出，近期中國從日本周邊、南海到台灣周邊，頻繁進行軍事侵擾，顯示其對區域安全秩序的挑戰日益加劇。他強調，維護區域和平穩定不僅是台灣的責任，更攸關國際社會的共同利益。





針對未來戰備方向，賴總統期勉全體將官與國軍幹部，以更高標準強化戰備紀律與指揮效能，從平時整備到即時應處，確保決策迅速、指管順暢、協同到位，打造一支可恃、可靠且可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。