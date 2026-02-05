中國半導體提前量產？群聯執行長潑冷水：光要填補中國內需缺口都還遠遠不足

群聯電子（8299）今（5）日公告1月營收，單月合併營收首次突破百億大關、達104.52億元，月增20%、年增190%，一舉刷新歷史單月新高。群聯執行長潘健成指出，當前NAND Flash產業供給端仍「極度緊繃（Tight Supply）」，在原廠資本支出與擴產維持保守的情況下，供需失衡短期難以改善，「全球性NAND缺貨與漲價的格局」也難以在短期內扭轉；因此群聯將把資源優先集中於企業級SSD與高附加價值客製化儲存應用，積極支援資料中心與AI應用帶動的強勁需求，以強化獲利結構。

潘健成表示，2026年首月群聯即展現強勁的成長動能，反映出全球高階儲存需求的剛性支撐。從出貨結構來看，群聯1月控制晶片總出貨量年增160%，其中具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦年增近70%，兩者雙雙創下單月歷史新高；此外，位元出貨量（Bit Growth）也達成51%的年成長率，顯示群聯在中高階客製化儲存市場的布局已開始反映在實際營運數字上。

在供給面上，潘健成直指NAND供應依舊吃緊。他說明，當前NAND Flash產業供給端依舊持續呈現極度緊繃，主因在於NAND原廠對資本支出與擴產規劃仍維持保守審慎基調，使得供需失衡短期內難以快速改善。

群聯因而調整資源配置策略，將資源優先集中於企業級SSD與高附加價值的客製化儲存應用市場，並以資料中心與AI應用作為主要支撐動能，以提升產品組合的獲利能力；同時針對PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，仍將「在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求」。

針對近期市場議論「中國半導體原廠提前量產」是否可能緩解供需，潘健成則認為，即使產能提前釋放，仍難以改變全球缺口。他指出，中國半導體廠產能即便提前釋出，撇開初期良率較低的實際情況，光是要填補其中國龐大的國內內需缺口都還遠遠不足。群聯並引用市調機構資料表示，全球NAND供給缺口仍接近20%；再加上AI推論所產生的資料儲存需求「幾乎沒有上限」，意味著任何單一原廠的擴產行動，短期內都無法扭轉全球性NAND缺貨與漲價的格局。

展望後市，群聯強調，將持續發揮技術領先與供應鏈調節優勢，積極擴張AI相關產品線與應用生態系，以在震盪市況中維持競爭優勢。群聯也同步揭露公司在非消費型應用的布局比重已超過7成，涵蓋伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機與生成式AI等領域，期望在NAND產業波動下，維持相對穩定的營收與獲利表現。

