中國半導體能超英趕美嗎？楊光磊點出少了一技術：中國像斷條腿跟正常人打仗

在美國科技封鎖下，中國半導體發展受限，先進設備難以取得，但中國科技企業卻屢屢傳出技術突破的消息。對此，前台積電研發處長楊光磊在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時提到，中國現在最大的問題是被美國圍堵，很多資源沒辦法進去。正所謂「巧婦難為無米之炊」，以中國現在情形，沒有很多先進設備，基本上，中國現在打這個仗是斷一隻腿、綁一隻手在跟正常人打，就算再厲害，還是有很多困難，所以中國的確面對被美國封鎖的問題。

路怡珍提問，中國自己政府說，國產量能會超過5成，而且華為的自主研發能力、產業鏈形成的速度也很快，怎麼說「巧婦難為無米之炊」？楊光磊回應，他上述講到的是一對一的競爭，比方說台積電跟中芯國際，現在是這個狀態。他形容，中國現在在演一齣新一代的《水滸傳》，基本上中國的半導體被美國逼上梁山，所以他們現在在梁山泊準備做半導體事業。

楊光磊不諱言，中國的確會慢慢發展自己的生態圈，但需要時間，有一些很困難的東西，尤其是ASML的EUV，其他東西還相對容易，但EUV需要還蠻長時間，當然有可能會做起來，不能完全說中國不會成功，但中國還是會被美國圍堵。

楊光磊（右）指出，中國的確會慢慢發展自己的生態圈，但需要時間。圖左為《下班國際線》主持人路怡珍。（柯承惠攝）

中國科技會超越美國嗎？

楊光磊透露，現在世界的半導體市場基本上分兩個：一個是中國市場，一個是非中國市場。非中國市場其實是一個全球市場，全球市場的產能、產量、產值都比中國大，台積電現在走的路或是跟美國合作，是在走一個全球市場的路，他認為，市場是非常重要的機制。

楊光磊指出，中國靠著自己的市場，一定可以養出半導體產業，全世界大概也只有中國有辦法這樣做。可是對照全球市場來講，全球市場還是大很多，至少大2~3倍。除非中國有辦法做一些比美國更先進的東西，去領先美國，然後在把它14億人口往外推廣，來影響到其他世界，讓美國圍堵沒辦法圍住，這時，中國市場和世界市場兩條線才有可能會交叉出來，但短期的未來不太容易，因為這牽扯到過去跟教育有關的問題。

楊光磊續指，中國過去扮演強大追隨者的角色，美國做的東西，中國可以在內需市場養出，像電動車就是一個例子。可是中國要無中生有，創造一個以前從來沒有的東西，至少目前沒看到太多例子。

楊光磊提到，中國強的東西，都是先運用自己的市場，然後看到美國新的例子，然後讓它在中國市場發生，中國端就會形成一個固定市場，但美國會防堵它，除非美國不防堵了，那中國就可能很厲害，「但目前來講中美還是兩個，我把它稱為G2（Group of Two），一個以中國為主、一個以美國為主的市場。」

