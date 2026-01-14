中國協建泰國高鐵工程出大包！起重機倒塌砸中行進間火車，釀至少22人死亡

泰國再次傳出重大死亡工安事故，當地政府向媒體透露，一列自首都曼谷開往東北地區的火車，14日中午發生出軌，原因是一座施工中的起重機倒塌，砸中列車一節車廂，造成22人死亡、至少80名乘客受傷。據外媒查證發現，出現事故的起重機，是隸屬於一項由中國支持的高鐵計畫工程。

該地區警察局長塔查蓬（Thatchapon Chinnawong）表示，目前已確認22人罹難，另有80人受傷送醫，警方會持續追查醫院傷者狀況。

根據警方調查發現，這起死亡事故發生當地時間14日上午，地點位在呵叻府（Nakhon Ratchasima）錫奇歐（Sikhio）地區，距離曼谷東北方約230公里。事發當下，火車正準備前往烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）。

家住鐵軌附近的54歲居民米特（Mitr Intrpanya）回憶說道，「大約早上9點，我聽到一聲巨響，好像是有東西從上方滑落，緊接著就傳出兩聲爆炸聲響。當我跑上前查看時，就看到起重機直接壓在一列載客火車上。該輛火車一共就有三節車廂。起重機的金屬結構，似乎擊中第二節車廂中央，幾乎將車廂劈成兩半。」

肇事的起重機，經警方確認、隸屬於高速鐵路工程，沒想到卻突然倒塌並砸中行經此地的列車，導致列車出軌、甚至一度起火。現場畫面顯示，損毀的起重機卡在巨大的混凝土橋柱上方，下方列車殘骸不斷冒出濃煙，甚至還一度傳出有化學物質外洩，導致救援人員被迫暫停作業。

一列從曼谷前往東北的火車，遭到高鐵工程倒塌起重機「襲擊」，釀成22人死亡、80人受傷的慘劇。（美聯社）

前文提及的高鐵工程，是一條行經寮國、將曼谷與雲南昆明連結的跨國高速鐵路計畫，屬於中國「一帶一路」基礎建設一環，總造價估計54億美元（約新台幣1706億元），最快能在2028年完工。未來這條全長600公里的高速鐵路，完工後將使用中國製列車營運，從曼谷行駛至與寮國邊境的湄公河城市廊開（Nong Khai），最高時速可達250公里。

泰國交通部長皮帕特（Phiphat Ratchakitprakarn）在得知事故後，已經下令警方進行追查，他向外媒表示、遭遇死劫的火車上共載有195名乘客，當局會徹查確認所有死者身分，同時也要徹查這起事故的肇事原因。

《法新社》等外媒直言，工業與工地事故在泰國當地屢見不鮮，外界普遍認為、該國對執行安全法規相當鬆散，引致經常導致重大傷亡事件。將時間回推至2023年，一列貨運列車在泰國東部，撞上一輛強行穿越鐵軌的皮卡車，造成8人死亡；2020年也有一列貨運列車，撞上載有參與宗教活動信眾的巴士，至少造成18人死亡、40多人受傷。

