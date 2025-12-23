中國南京博物院盜賣文物醜聞擴大 前院長遭退休員工實名舉報

被譽為中國三大博物館之一的南京博物院，近日爆出重大醜聞。（翻攝自微博）

明代畫家仇英的《江南春》圖卷，原為近代收藏家龐萊臣家族於1959年捐贈給南京博物院的137件書畫之一，近日卻被發現出現在北京藝術拍賣市場，估價高達人民幣8,800萬元（約新台幣3.9億元），引發外界質疑館藏文物流向，近日又有退休員工實名舉報前院長徐湖平大規模盜竊文物。

南京博物院對此回應，龐萊臣家族當年捐贈的畫作中，有5件於1960年代被專家鑑定為偽作，並於1990年代依《博物館藏品管理辦法》進行「處置」。

隨後，南京博物院文物典藏部退休職員郭禮典21日，實名向國家文物局及公安部舉報南京博物院前院長徐湖平，指控其在任期間「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」。

郭禮典指出，故宮南遷文物共2,211箱、逾10萬件，原存放於南京朝天宮庫房。徐湖平任職期間，未經國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期封條，取出文物，並指使鑑定專家將包括故宮文物在內、館藏文物鑑定為「贗品」，低價轉交其主管的江蘇省文物商店，再轉手到其子在上海經營的拍賣公司轉售海外牟利。

郭禮典並稱，自2008年起，曾有40多名南京博物院職工聯名舉報，但未獲處理。對此，國家文物局已證實成立工作組，針對南京博物院文物管理相關情況展開核查。徐湖平則回應表示，將等待上級調查結果後再作說明。

