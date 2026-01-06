中國南博院盜賣風波鬧大 藏家歸還江南春圖

（中央社記者張謙香港6日電）南京博物院日前爆出盜賣古代畫作藏品的醜聞，隨著風波愈鬧越大，最新發展是明朝「江南春圖」的拍賣方、寧波籍收藏家朱光近日從澳洲回到中國，主動把作品移交相關部門。

星島日報今天在報導中表示，中國大陸公眾號「古籍」透露，目前該畫已再度入藏南京博物院庫房，相關權屬與真偽問題有望獲得更公開的處理。

「江南春圖」為明代著名畫家仇英所畫，原為晚清收藏家龐萊臣擁有，1959年由龐氏後人捐贈給南博院。

不過，1997年南博院在清理館藏時將其列為「偽作」，並劃撥至江蘇省文物總店，畫作其後被南京收藏家陸挺以低價購入。

報導表示，去年5月，陸挺病逝後，因逾期無力償還債務，於是轉讓大批抵押藏品，最終由朱光接手，而「江南春圖」日前被送上拍賣場，並以人民幣8800萬元（約新台幣3.9億元）起拍。

但龐氏後人發現後舉報有人「盜賣文物」，拍賣行緊急撤拍；事件也引起輿論質疑南博院前院長徐湖平在事件中是否作假圖利，因為是他當年把畫作簽署為「贗品」，並撥交江蘇省文物總店。

據報導，徐湖平擔任南博院院長時，同時兼任江蘇省文物總店法人代表，並與陸挺關係密切。

上月底，南博院退休職工郭禮典以實名舉報徐湖平盜竊文物，致使數以千計國寶流失損毀，並透露多件書畫被贈送給各級官員。

江蘇省政府及中國國家文物局正調查事件，80歲的徐湖平已被帶走調查。（編輯：廖文綺）

1150106