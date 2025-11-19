中國博主製「扒光日本命脈地圖」嗨喊：一擊必癱

大陸中心／倪譽瑋報導

中國博主整理出日本重要設施，點出其「戰爭潛力和致命軟肋」。（圖／翻攝自微博）

近期中國與日本間緊張關係升溫，不少中國網友在社群發文洩憤。日前地理博主「小朱觀地球」整理出「扒光日本命脈」戰略地圖，包含日本重要工業基地、石油儲備、電力中樞等，並自豪地表示掌握這些「戰略命門」就能「一擊必癱」。

美軍百座基地坐鎮 中國博主鎖定石油、電力供應

「小朱觀地球」影片中解析日本的軍事基地、能源等重要設備；例如日本海上自衛隊基地，點出其航空母艦有作戰能力、陸上自衛隊基地，部分設有美國戰斧導彈和自製飛彈、航空自衛隊則有F15等戰鬥機，有「較為完備的空中作戰體系」，此外，日本境內還有100多個美軍基地，宛如美國在亞洲的永不沉沒航空母艦。

能源方面，官方數據顯示，日本擁有248天的石油儲備，由於地形複雜，採用地上、地下儲油灌，海上浮動儲油基地等多種存放方式，日本青森縣的小川原基地是第一個國家儲油設備。電力方面，電網呈現「東部50Hz、西部60Hz」限制雙邊電力調度，雖然有變頻站可轉換，但都屬小規模，一邊癱瘓另一邊將難以支援。

工業強國底氣厚 他評論：電網是命門

日本的經濟核心支柱「工業」在各領域表現均強，如豐田、本田等汽車巨頭，影片中特別標出豐田總部工廠位置；日本的電子製造也很強，例如松下（Panasonic）、三菱；而先進晶圓半導體工業，如鎧俠擁有世界頂尖生產技術，其工廠在四日市。

最後，博主在影片介紹寫下「日本敢挑釁中國？ 8分鐘扒光它的戰略命門，一擊必癱！」特別點名電網系統，姬路第二火力發電廠與周遭電廠構成關西地區電力核心；而碧南火力發電廠是日本中部重要的電力來源；京阪神地區仰賴福井縣的核電，點名了南京都、信貴等幫助輸送的主要變電站。

