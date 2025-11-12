中國博物館推「蟑螂咖啡」！口感焦香帶微酸

▲中國北京萬物博物館以爬蟲類為主題，號稱可將食用昆蟲與咖啡結合，推出大麥蟲咖啡、螞蟻咖啡、豬籠草特調等等，其中甚至還有蟑螂咖啡，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 你沒看錯！真的有人在賣「蟑螂咖啡」，而且一杯還不便宜。中國北京萬物博物館以爬蟲類為主題，號稱可將食用昆蟲與咖啡結合，推出大麥蟲咖啡、螞蟻咖啡、豬籠草特調等等，其中甚至還有蟑螂咖啡，博物館介紹口感「焦香帶微酸」，保證符合食品安全。

綜合中國媒體報導，蟑螂咖啡在社群網路引發熱議，有記者實際致電訪問萬物博物館，館方人員證實確有其事。

館方人員表示，博物館將可食用昆蟲融入咖啡，每杯定價在45元人民幣（約新台幣196元）。目前推出的特調飲品包括大麥蟲咖啡、大麥蟲加蟑螂咖啡、含豬籠草消化液的特調飲品，以及一款萬聖節限定的螞蟻飲品。所有昆蟲原料均采購自中藥房，確保符合食品安全標準。

館方人員介紹，在口感上，大麥蟲咖啡帶有焦香味，大麥蟲加蟑螂咖啡則是「在焦香基礎上增添了一絲微酸」，螞蟻咖啡口感偏酸，而豬籠草特調則沒有明顯特殊味道，接近普通飲料口感。至於外界關心買氣如何，館方人員表示目前一天大約能賣出十幾杯，消費者以好奇年輕人為主。

看來年輕人對世界的好奇真的超乎想像，中國網友紛紛在微博上留言表示，「我的天吶」、「想喝不會自己抓嗎」、「蟑螂是藥材？」、「現在真是啥都有」、「世間之大無奇不有」。

