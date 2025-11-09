中國印度航線今復航 時隔5年「龍象共舞」共同面對川普關稅

印度德里英蒂拉．甘地國際機場。路透社



凍結5年的「中印航線」今天（11/9）復航，首架復航航班從上海浦東機場飛印度德里。中國媒體稱此航線為「中印之間最具戰略意義的空中通道之一」，兩城市恢復直航有助雙方全方位交流，為「龍象共舞」注入新動力。外媒指恢復直航顯示全球人口最多的2個國家，在川普關稅壓力下，關係日漸回暖。

東方航空編號MU563航班，今天下午13時許從上海浦東機場飛印度德里，中國澎湃新聞等媒體報導，東航為2025年首家復航中印載客航班的中國航空公司，首班復航班機客座率突破95%。東航目前規劃每週3班飛德里，之後還要恢復昆明至加爾各答、上海至孟買航線。

廣告 廣告

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度靛藍航空（IndiGo）編號6E1703班機，上月27日已執行印度飛中國的直航，從加爾各答飛抵廣州。

中印航線2020年因新冠疫情停飛，2021年6月，兩國軍人在喜馬拉雅山邊境、具戰略重要性的加萬谷（Galwan Valley）發生衝突，印度稱20印度軍人死亡，中國數日後公佈4名軍人死亡。此事件後兩國關係冰封，直到去年10月雙方邊境巡邏問題達成協議，結束4年軍事對峙。

加爾各答與廣州的航線可將前者蓬勃發展的紡織、黃麻產業，與後者龐大批發市場重新連接，中國與印度目前都面對美國總統川普（Donald Trump）的關稅威脅，都對加強雙方貿易聯繫都有迫切需求。

更多太報報導

慎入！「屍體一條街」曝光 巴西總統斥警方「屠殺」喊查

央視發８分鐘影片起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕

132隻獅子、老虎死一半！動物園關門 失業員工義務照料5年終盼來援手