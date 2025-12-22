中國又下最後通牒！要日本撤回「台灣有事」 防相小泉霸氣回應：沒必要

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時發表「台灣有事」說法，警告若中國對台灣出動武力，恐構成日本的存亡危機，自衛隊可以行使集體自衛權。相關言論引發北京當局強烈不滿，中國接連祭出外交與政治施壓，要求日方撤回發言，但日方始終未見讓步，日本防衛大臣小泉進次郎近日更在記者會上表示「沒有撤回的必要」。

中國將高市的發言視為兩國關係緊張的根源，接連祭出外交與政治施壓，但日方始終未見讓步，小泉進次郎近日更在記者會上表示「沒有撤回的必要」。（圖／翻攝小泉進次郎臉書）

隨著中日關係持續惡化，中國本月16日再度對日方下達「最後通牒」，要求高市早苗撤回涉台言論，並警告若不撤回將「後果自負」。

廣告 廣告

《東京新聞》記者在隨後舉行的公開記者會上提問，指出中國將高市的發言視為兩國關係緊張的根源，並詢問日本防衛大臣小泉進次郎，是否認為撤回相關言論「相當困難」。對此，小泉進次郎毫不猶豫回應：「與其說很困難，不如說根本沒有撤回的必要。」並補充這是他個人的看法。

相關畫面迅速在網路上發酵，許多網友大讚日方立場堅定、態度強硬，直言「簡短一句，鏗鏘有力」、「每一次都是最後警告」、「這才是日本首相與內閣應有的樣子」，也有人諷刺中方多次發出「最後通牒」卻未見實際行動。

更多FTNN新聞網報導

日本自衛隊「台灣有事」不會出兵協防？ 專家揭曉任務：支援美軍作戰

中國大使館發文開嗆「釣魚臺屬於中國」 日網集體反彈：太離譜

談台灣有事遭中國外交官嗆「斬下骯髒腦袋」！高市早苗：不會收回發言

