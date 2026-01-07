中國又來亂！國防部偵獲18機艦、2空飄氣球擾台
即時中心／張英傑報導
國防部今（7）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（6）日上午6時至今日上午6時，共偵獲11架次軍機擾台，其中9架次逾越海峽中線進入我北部及西南空域；另有中國軍艦6艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。此外，昨日還偵獲2枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲11架次主戰機出海擾台；其中9架次逾越海峽中線，進入我北部及西南空域。
同時，在昨日晚間還偵獲空飄氣球2枚，一枚於晚間9時45分於台中西南58浬處偵獲，高度2萬2000呎，朝東方移動，並於晚間10時40分消失；另一枚位於基隆以西75浬處，在下午2時50分偵獲，高度2萬2000呎，朝東方移動，並於下午3時50分消失。
另國軍還偵獲中國軍艦6艘以及公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）
原文出處：快新聞／中國又來亂！國防部偵獲18機艦、2空飄氣球擾台
