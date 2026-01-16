中國又來亂！海警船闖東沙限制水域 海巡2對1強勢驅離

即時中心／張英傑報導



海巡署東南沙分署日前偵獲中國海警船「3501」航入我國東沙島限制水域，海巡署迅速調派「雲林艦」及「高雄艦」，以2對1的方式全程監控，並強勢驅離。海巡署指出，中國海警船惡意侵擾東沙水域，不排除藉由改變侵擾頻率之方式，測試我方對於東沙海域全天候的監偵與應對能力。針對海警船的灰色地帶襲擾予以嚴正讉責，呼籲中國應立即停止一切侵擾行為，海巡署將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全。

海巡署指出，中國海警船「3501」在14日清晨5時14分偵獲中國海警船「3501」位於我國東沙島限制水域外，依其航向研判可能航入我國限制水域，海巡署立即調派「雲林艦」及「高雄艦」，以2對1的方式全程監控，並強勢驅離。

當日上午8時10分，中國海警船航入東沙限制水域，海巡「雲林艦」及「高雄艦」全程近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響我國海域秩序，要求轉向駛離。在海巡艦堅定攔截，對應、持續施壓，15日晚間7時10分，中國海警船「3501」於東沙島西方28浬航離我國限制水域。

海巡署分析，中國海警船惡意侵擾東沙水域，不排除藉由改變侵擾頻率之方式，測試我方對於東沙海域全天候的監偵與應對能力。我方有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，針對海警船的灰色地帶襲擾予以嚴正讉責，呼籲中國應立即停止一切侵擾行為，海巡署將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全。

海巡人員對惡意侵擾東沙水域的中國海警船進行廣播驅離。（圖／海巡署提供）

