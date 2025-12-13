中國又來了！對拉美國家喊「台灣是不可分割的領土」 外交部傻眼開嗆

即時中心／高睿鴻報導

為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合，拉攏盟友打壓台灣；12月10日中方又發出第3份《中國對拉丁美洲和加勒比政策文件》，盼推動中拉關係及各領域合作。但文件當中，竟又照慣例妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「反對任何形式的台灣獨立」等錯誤謬論，我國外交部今（13）日霸氣反擊，開嗆中國企圖顛倒是非、誤導國際社會，予以最嚴厲譴責，並駁斥相關說法。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實。「任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀」，外交部說。

廣告 廣告

不僅如此，外交部還特別點出一事實，「拉美及加海地區是我邦交國最為集中的地區」，這正是中國片面謬稱台灣為其一部分的最佳反證。外交部再轟，中國長期以合作為名、誘騙他國落入債務陷阱，國際間對於中國華而不實的糖衣毒藥，早已有所警惕。

綜上述，外交部也呼籲各國，共同譴責中國長期以來的惡意謊言；並強調，台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家，共同致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

原文出處：快新聞／中國又來了！對拉美國家喊「台灣是不可分割的領土」 外交部傻眼開嗆

更多民視新聞報導

周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級

綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了

出國前必拍「2救命照」！達人：護照遺失也不怕

