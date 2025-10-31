中國又來搗亂！國防部偵獲11機艦 3架次越中線闖我空域

即時中心／温芸萱報導

國防部今（31）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（30）日上午6時至今日上午6時，共偵獲5架次各式軍機擾台，其中3架次逾越海峽中線進入我西南空域；另有中國軍艦6艘持續在台海周邊活動。對此，國軍持續嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至今上午6時止，共偵獲5架次主、輔戰機及無人機出海擾台；其中3架次逾越海峽中線，進入我西南空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦6艘持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

