中國又來！共軍11艘機艦騷擾我周邊海、空域 國軍嚴密監控
即時中心／連國程報導
共軍擾台動作不斷，國防部今（31）日公布解放軍在台海周邊動態，自昨（30）日上午6時起自今日上午6時止，偵獲3架共機與8艘共艦，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
根據國防部公布之示意圖，自昨日上午7時5分至晚間6時10分止，共軍派出3架戰機及無人機在我國西部空域活動，另外有8艘軍艦侵擾我周邊海域，國防部強調，共軍活動都在監控中，國軍運用岸置飛彈系統及機艦嚴密應處。
共軍再度派出機艦騷擾我周邊海空域。（圖／國防部提供）
原文出處：快新聞／中國又來！共軍11艘機艦騷擾我周邊海、空域 國軍嚴密監控
