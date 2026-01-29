即時中心／温芸萱報導

國防部今（29）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（28）日上午6時至今日上午6時，共偵獲5架次軍機擾台，其中3架次逾越海峽中線進入西南空域；另有中國軍艦5艘在台海周邊活動。此外，昨日還偵獲1枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲5架次主戰機出海擾台；其中3架次逾越海峽中線，進入西南空域。



同時，在昨日晚間還偵獲空飄氣球1枚，於晚間20時25分於屏東西南95浬處偵獲，高度3萬呎，持續朝東方移動，並於晚間23時35分消失。

廣告 廣告

另國軍還偵獲中國軍艦5艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／中國又來！國防部偵獲11機艦、1空飄氣球擾台 3架次越海峽中線

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國又來！國防部偵獲10機艦、1空飄氣球擾台 3架次越海峽中線

更多民視新聞報導

起飛12分鐘即失聯 哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死

從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」

陳菊請辭監察院長獲准 蕭美琴讚「最堅定又溫暖的典範」：盼好好保重

