中國又出招！於東亞海域「部署百艘艦艇」 賴清德提2要求確保國安

民視新聞／黃于庭、洪怡珊報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經。根據《路透社》報導，中國在東亞多處海域，部署超過100艘軍艦、海警船，為歷來最大規模的海上武力展示。對此，總統賴清德表達嚴正關切，並責請國防部、國安單位完整掌握、及時回報。

總統府發言人郭雅慧表示，中國這種軍事行動不僅侷限台海區域，事實上，它分布是從黃海以南、釣魚台東海往南海，甚至西太平洋都有，確實對於印太、整個區域都造成威脅及影響。

接著，郭雅慧也提到，府方有注意相關報導，總統已責請國防部、國安相關單位要有完整掌握、及時回報，確保國家安全無虞，這部分國人可以安心，政府有信心可以把這部分做好。

此外，郭雅慧呼籲中國，必須善盡大國責任，行為上應該有所克制；至於台灣作為區域負責任的一員，也會持續跟各友方保持聯繫與合作，共同維護印太跟維護區域的和平、穩定、安全。

