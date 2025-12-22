中國又嗆聲：撤回「台灣有事」！日本防相「帥回1句」網嗨翻

國際中心／周希雯報導

日本首相高市早苗日前因拋出「台灣有事」言論，直接觸碰中共敏感神經，遭受一系列反日的報復措施，不過日本始終沒有屈服、至今未撤回相關發言。對此，中國近日又急跳腳下最後通牒，聲稱若不撤回相關言論「後果自負」，日本防衛大臣小泉進次郎被問及此事時，當場霸氣隔空回嗆1句，瞬間令全場嗨翻，片段曝光後再度獲得日、台網友大讚，「太帥啦！」

高市早苗11月初明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成「存亡危機事態」，日本有權行使「集體自衛權」，等同日本可能出兵協助；一番話引發中國強烈不滿。隨著中日關係持續緊繃，中國在多次霸道要求撤回發言後，近期再度下「最後通牒」，要求高市早苗必須撤回相關言論，否則後果自負，中國外交部16日更強硬表示，「我們要再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神，切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」

廣告 廣告

中國又又又下最後通牒：撤回「台灣有事」！日本防相「帥回1句」片段瘋傳

日本首相高市早苗，日前明確表達「台灣有事」言論。（圖／翻攝「@takaichi_sanae」X）

事後在日本公開記者會上，《東京新聞》記者直白詢問，日中近期因缺乏交流、關係顯得有些緊張，是因為高市早苗未有撤回相關發言，才令事情變得棘手，「作為大臣，這件事非常困難，您是這樣想的嗎？」對此，日本防衛大臣小泉進次郎想也沒想、直接霸氣回應，「與其說這很困難，不如說根本沒有撤回的必要，這是我的個人想法」，接著對著記者堅定地點了點頭。

如今該片段在X平台瘋傳，收穫大票日、台民眾的肯定，不少網友也大讚，「就是要有這種強硬的態度」、「回答問題簡單明瞭，太帥了」、「短短一句卻鏗鏘有力」、「我就喜歡他說完把頭斜著一個仰視的態度」、「高市無恐威逼、恐嚇，頑強不屈，這就是日本首相應有的樣子」。眾人也狠酸中共，「中國第987次最後警告」、「中國是聽不懂還是看不懂？明確說（不撤回）了，還那樣死纏爛打，真丟臉」、「中共就是愛口嗨」、「不給台階，這下有點難看。共匪一定在想，不對呀，跟以前完全不一樣啊」。

原文出處：中國又又又下最後通牒：撤回「台灣有事」！日本防相「帥回1句打臉」網嗨翻

更多民視新聞報導

翁曉玲喊「自費」赴中合照1大咖！他驚：國民黨內部應暗潮洶湧

李連杰才被瘋傳回春！突被拍「1秒臉部全變」震撼外國人

脆友要辦Threads頒獎典禮！釣出蔡英文現身「網猛推1獎項」

