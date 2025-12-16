中國又在聯合國扯台灣有事！日本霸氣回嗆了

▲中國與日本駐聯合國代表，15日再次因「台灣有事」說，在聯合國安理會會議上言辭爭鋒。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」答詢，引發中日關係高度緊張。中國駐聯合國代表傅聰15日在聯合國安理會上，再次批評高市早苗對世界和平帶來嚴重隱患，敦促其收回言論。日本代表山崎和之反駁，「這是沒有根據的發言，令人遺憾」，雙方爆發言辭交鋒。

據日本《共同社》報導，聯合國安理會15日以國際和平與總體安全保障為議題召開「為和平展現領導力」會議，強調多邊合作重要性，並聚焦明年正式啟動的下任聯合國秘書長選舉。中國、日本以外的其他國家，發言都圍繞在秘書長選舉程序透明及聯合國改革的必要性。

中國常駐聯合國代表團官網消息，傅聰發言時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，但日本首相高市早苗竟然逆流而動，聲稱日本的「存亡危機事態」，與「中國台灣地區」有關，暗示並威脅日本會武力介入台灣問題，這是粗暴干涉中國內政，違反聯合國憲章，也為亞洲乃至世界和平，帶來嚴重隱患。

山崎和之回應，中方對日本作出毫無根據的指控，日方深感遺憾，批評傅聰的發言「是意在挑起成員國之間的對立，並破壞針對聯合國未來進行建設性討論的規畫」，日本一貫希望台灣問題能透過對話和平解決。

傅聰再次發言時則說，「80年前，日本軍國主義也曾以所謂『自衛』為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難」，呼籲各國「決不能允許軍國主義死灰復燃，絕不能允許法西斯主義的幽靈復活」。

山崎和之也反駁，此次安理會開會的主題是改革安理會與聯合國，中方的發言不符合會議主題，是「不恰當且無關的」，並強調日本從二戰結束以來，一貫堅持走「和平國家」的道路。

會議臨近尾聲時，日中雙方又分別要求額外發言機會，並再次相互指責。傅聰此前已兩次致函聯合國秘書長古特瑞斯，要求高市撤回相關答辯。山崎也已兩次致函古特瑞斯予以反駁

