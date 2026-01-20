中國又報復「台灣有事」發言 日本動漫藝人中川翔子上海演出「不可抗力」取消

日本藝人中川翔子。維基百科



日本首相高市早苗去年11月提出「台灣有事」發言後，北京政府暴怒，報復措施不斷，其中就包括大舉封殺中國民眾喜愛的日本歌手、動漫等流行文化展演。最新的受害者是日本知名動畫歌手中川翔子，她表示因「不可抗力」，原定3月在上海的演出遭到取消。

這是繼日本流行樂天后濱崎步在上海演唱會遭無理取消，中國的「動漫展」禁止展出日本內容後，可能又是中國再一次違反合約進行的打壓行為。

週一（19日），中川翔子在社群平台X發文說：「關於原定於2026年3月18日（週三）演出的LUXE ASIA 2026， 因不可抗力因素，中川翔子本次演出已經取消。對於期待本場公演的各位粉絲，我們深表歉意，造成您的困擾敬請見諒。 懇請各位多多包涵與理解。」

廣告 廣告

有網友很快點出「不可抗力」隱含的「不能說的」中日關係因素，寫說：「『不可抗力』這四個字，通常就是那種在沒辦法說出真正理由時，最方便好用的魔法咒語呢。」

而到週二凌晨，中川翔子原本還很正常地與粉絲交流，表示夜間的新宿大樓真是美到讓她起雞皮疙瘩，請大家發各種大樓的照片給她看。接著沒幾分鐘突然就發言說：「快受不了 X（推特）了。」

許多網友很快在下面發文安慰，表示「很累的話要休息喔」，「一邊養孩子一邊應付X的確是滿累的」。而在她宣布上海演出遭取消的發文，也有網友留言說：「我認為這是明智的判斷，請以身體安全作第一優先考量，我會一直支持妳的！」

中川翔子愛貓成癡，她在去年以40歲之齡平安產下雙胞胎，獲得各方的祝福。她參與動畫歌曲演出、Cosplay、聲優配音，也是插畫家、主持人，多才多藝，是日本ACG文化圈知名的「御宅族」藝人。

更多太報報導

陸客暴跌也不怕 2025外國旅客訪日突破4000萬人次創新高

高市宣布眾院改選「再提台灣有事」 批中國經濟脅迫、將修安保三文件

還在氣！濱崎步震撼發聲「準備嚐到血」 曬無人演唱會影片稱「生涯最佳演出」