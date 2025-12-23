中國又崩潰喊台灣沒有總統 外交部酸：事實是「賴總統」接見了日本訪賓

記者陳思妤／台北報導

日本自民黨代理幹事長萩生田光一率團訪台，中國外交部22日下午聽到媒體說，訪賓「預計」拜見賴清德時就崩潰嗆，台灣沒有總統。不過，實際上，賴清德早在22日上午就接見了萩生田光一一行人，並盼未來台日攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流。外交部今（23）日也開嗆中國，又再扭曲事實，「賴總統」昨天已經接見了相關的日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都見證了。

賴清德昨天接見萩生田光一行人，讓中國外交部氣炸，發言人林劍在記者會崩潰嗆，「台灣是中國的一個省，不存在什麼『總統』」。他稱，日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對並已向日方提出嚴正交涉。

外交部今天舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，昨天中國外交部又再一次扭曲事實，說台灣沒有總統。他表示，作為主權獨立的國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣的民選政府，才能代表台灣2300萬人民在國際社會以及多邊場合與他國互動、進行交流。

「中方無權置喙及干預」，蕭光偉大酸，賴總統昨天也已經接見了相關的日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了。

賴清德22日接見「日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行」（圖／總統府提供）

