中國又想威嚇日本？共軍今起連兩週渤海黃海執行軍事任務
即時中心／潘柏廷報導
日本首相高市早苗近期的「台灣言論」相關論調，使得中國相當不滿，更採取旅遊禁令等方式報復日本；稍早獲得最新消息，中國大連海事局發布航行警告，宣布將在今（23）日下午4時至12月7日下午4時，等同連續兩週要在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。
綜合中媒報導，大連海事局發布航行警告，11月23日下午4時至12月7日下午4時在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E，諸點連續範圍內執行軍事任務，禁止駛入。
