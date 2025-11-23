中國又想威嚇日本？共軍今起連兩週渤海黃海執行軍事任務

高雄市 / 綜合報導 民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為，搶攻山城支持度，邱議瑩回應，祝福林岱樺活動成功，另外兩人，賴瑞隆和許智傑，同樣行程滿檔，初選將近，綠委4選1出戰港都，誰都不敢鬆懈。 立法委員(民)林岱樺說：「用了整整8個月的時間，用盡各種手段要讓岱樺斷手斷腳。」民進黨立委林岱樺，情緒激動喊出自己的心聲，昨(22)日下午在高雄旗山，舉辦第二場晚會，11月初在岡山首場造勢，喊出創下3萬人次後，這回的造勢場也格外受關注。後援會大場面進場，主辦單位宣布現場有2萬人參與，林岱樺再度直搗三山地區，而旗山向來都是同黨對手，邱議瑩大本營，林岱樺被認為搶攻山城支持度，布局意味相當濃厚，立法委員(民)林岱樺說：「請求給岱樺一個公平的對待，不就是我們大旗美鄉親的心聲嗎。」而同樣有意出征高雄市長選戰的女將邱議瑩，昨(22)日行程滿檔，早上在美濃出席活動，推銷好吃的白玉蘿蔔，和鄉親合照展人氣，下午繼續跑活動，對於旗山造勢她這樣說，立法委員(民)邱議瑩說：「旗美地區現在已經進入了觀光旺季，昨(22)日也開始美濃的白玉蘿蔔節，祝福同志，林岱樺委員的活動舉辦成功。」高雄民進黨立委4選一，綠營女將拚人氣，其他兩位也沒在讓，資深媒體人王瑞德VS.立法委員(民)賴瑞隆說：「聽說是小鴨爸爸，要吃鴨肉，對啊，哈哈哈。」賴瑞隆社群PO文，到處趴趴造，這回再打出小鴨爸爸牌，帶資深媒體人及議員吃美食，順勢宣傳。立法委員(民)許智傑VS.雄中智庫後援會說：「雄中人挺雄中人。」許智傑則打出學長學弟牌，成立雄中智庫後援會，大家來自醫界建築、律師業等，百工百業到場立挺，隨著初選時間步步逼近，誰將代表民進黨出戰港都，四搶一局面，最終誰會脫穎而出，不到最後一刻，四人都不敢鬆懈。 原始連結

華視影音 ・ 5 小時前