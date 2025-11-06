中國又打壓！參加聯合國相關峰會 她曝：中籍人士竟要求「更換國籍」

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國長期針對性別、人權等議題發聲的倡議工作者林薇昨於臉書發文分享，她本欲參加於卡達舉辦的「世界社會發展峰會」(World Summit for Social Development)，卻被聯合國秘書處要求「更換國籍」，最終被峰會拒於門外。林薇今(7)日接受本報訪問指出，該封要求她更換國籍的信件，署名為聯合國秘書處的中國籍工作人員，可以看出近年中國打壓我國際參與空間的力道逐年增強，「每一個地方都有他們(中國)的人」，布下天羅地網。

首屆世界發展峰會於1995年在丹麥哥本哈根舉辦，聯合國大會去年做出決議後，決定第2屆世界社會發展峰會於本月4日至6日在卡達首都杜哈舉辦，旨在解決差距、重申對《哥本哈根社會發展宣言》與《行動綱領》及其執行的承諾，並為落實《2030年永續發展議程》注入動力。

廣告 廣告

林薇表示，由於她過去幾年在月經平權及性平等領域的倡議工作，陸續獲邀擔任數個國際組織董事，並在幾個月前受邀代表一個具聯合國諮詢地位的國際組織參與世界社會發展峰會，前往現場與會及針對性別、人權、青年等主題發言。

林薇指出，在她與聯合國官方確定出席資料、提交安全檢查等所需資料後，卻在幾天後收到一名聯合國秘書處中國籍工作人員署名的信件，聲稱她的國籍有錯誤，要求她「更換國籍」。

林薇說，安全檢查資料填寫頁面當中，國籍欄往往沒有「台灣」可選擇，因此大家通常會填「無國籍」或直接空白，過去其他人也有成功的經驗，這次卻直接遭拒；她指出，雖然信中沒有直接要求她改填為中國籍，「但基本上你沒有其他的選項可以做」。

林薇進一步指出，在收到信件後，她多次提出協商與抗議，並表達她不能接受的改填「中國籍」，但在3個星期過去後，聯合國始終未能通過她的安全審查，並且沒有提供任何確切原因，更換國籍的無理要求也未被撤銷，最後在10月初、安全審查系統關閉的前幾天，聯合國秘書處竟然在沒有通知和解釋的情況下，直接從系統上取消她的參與資格 ，後續也未以信件與她聯絡。

林薇質疑，峰會對於社會永續發展的願景，正是確保推動社會進步時「不遺漏掉任何人」，聯合國卻自己在籌備過程中單純因為國籍因素而排拒台灣人的參與。

林薇認為，可以看出這幾年中國打壓我國國際參與空間的力道逐年增強，過往可以參與的空間稍微多一些，但中國如今布下天羅地網，「真的是每一個地方都有他們的人，甚至可以直接署名，確定是中國籍的工作人員直接來回信，這個是近期開始出現的事情」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

中國男金門散布統戰傳單 移民署押送強制出境、2年不得來台

非洲豬瘟防疫出包還喊拆彈成功 盧秀燕今終於鞠躬道歉隨即快閃

武統中配「灣灣小月」拍片挑釁 是否驅逐出境陸委會回應了

