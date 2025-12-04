中國又搞百艦船「拒止」？路透：自黃海延伸至東海、南海、西太平洋

解放軍055型艦「鞍山號（舷號103）」。 圖：翻攝陸網/騰訊網

[Newtalk新聞] 國際媒體《路透社》報導，中國解放軍海軍及海警船艦自黃海南部延伸至東海、南海及西太平洋海域，集結大規模海上軍力。截至今天（4日）上午，艦艇數量從本週稍早高峰逾100艘降至90餘艘。情報分析認為，解放軍軍力部署目的在於測試區域反應，並回應近期台灣國防預算加碼及日本涉台言論引發的外交危機。

《路透社》引述匿名來源訊息報導，中國此波海上力量集結自11月中旬啟動，相較2024年底的大區域海上部署規模更大。中國艦艇分布從黃海南部起，途經東海、南海爭議區域，直至西部太平洋，包含台灣海峽周邊及菲律賓東部海域。雖然未正式宣布為大規模演習，但涉及戰機模擬攻擊外國船隻及拒止介入訓練。

報導中稱，國安局長蔡明彥證實，中國在西太平洋有四個海軍編隊活動，但未述明相關細節。根據日本防衛省統合幕僚監部發布訊息，最接近日期是11月11日有055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦「鞍山號（舷號103）」、054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦「臨沂號（舷號547）」及903型（Fuchi class）綜合補給艦「東平湖號（舷號902）」等3艦分2撥，穿越大隅海峽進入太平洋，其他並無相關紀錄。不過，中國海警已多次進入釣魚台水域的消息，頻率較往常升高。

報導分析，中國展示海上軍力正值台灣宣布額外400億美元國防支出及日本首相高市早苗有關「台海有事」論述之際，可能藉此威嚇台日。2024年12月9至11日，解放軍海軍及中國海警船艦約90艘，部署於台灣海峽東部延伸至東海、南海及日本南部諸島周邊，演練封鎖、拒止外國干預；現在時隔一年，藉勢藉端「捲土重來」，而且時間拉長逾半個月，相關動態值得多方觀察重視。

