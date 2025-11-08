即時中心／林韋慈報導



國防部今（8）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（7）日上午6時至今日上午6時，共偵獲18架次中國軍機出海擾台，其中10架次逾越海峽中線進入我空域；另有中國軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍持續嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲18架次主、輔戰機及無人機出海擾台；其中10架次逾越海峽中線，進入我北部、西南及東部空域。



同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

廣告 廣告





快新聞／中國又來！國軍偵獲26機艦出海擾台 10架次越中線闖我空域

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）









原文出處：快新聞／中國又擾台！國軍偵獲25機艦、1公務船出海 10架次越中線闖我空域

更多民視新聞報導

旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了

不堪重「富」！馬斯克身家突破5千億美元 花錢方式曝光了

蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照

