中國又暫停進口日本水產品 賴瑞隆：高雄人用行動加深台日友好

賴瑞隆邀請大家共同加入消費日本水產，持續加深台日友好。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前於國會答詢時表示「台灣有事就是日本存亡事態」，引發中國不滿，近日發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本，19日中方又宣布將「暫停進口日本水產品」。高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，過去中國禁止台灣輸入農漁產品，日本曾以採購力挺台灣，現在是高雄人用行動支持的時候，邀請大家共同加入消費日本水產，持續加深台日友好。

賴瑞隆指出，2022年6月中國曾片面禁止台灣石斑魚輸入，當時台灣積極拓展國際市場，將石斑魚加工做成魚排、魚片、菲力以符合國際消費習慣。日本也在2024年繼龍膽石斑、青斑外，正式准許養殖龍虎斑輸入日本。這不僅是農漁產品的交流，更是台日友好的一大進展。面對中共突然禁止日本水產進口中國，此時，我也認同台日之間，應當是亞太區域的堅定夥伴。

他說，高雄，就是石斑魚的重要產地，過去日本也力挺台灣，採購超過1.8萬公噸、超過7億台幣的鳳梨，至今已經是台灣最大的鳳梨輸出國。這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心。

賴瑞隆表示，面對中共突然禁止日本水產進口中國，此時，他也認同台日之間，應當是亞太區域的堅定夥伴，現在高雄人會用行動支持，邀請大家共同加入消費日本水產，持續加深台日友好。

