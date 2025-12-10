中國又發射火箭！通過台灣中部上空 國防部：嚴密掌握、適切應處
記者陳思妤／台北報導
中國軍機艦頻頻擾台，中國外交部長王毅還當著德國外長瓦德福的面稱，台灣地位被「七重鎖定」，甚至搬出二戰，嗆日本是「戰敗國」應深刻反省、謹言慎行，指控日本向中國發出武力威脅。然而，國防部今（10）日表示，中國於昨（9）日晚間11時許自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度在大氣層外。
日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，日前在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。9日中國和俄羅斯共9架軍機竟還闖入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）。
中國動作頻頻，國防部今天也表示，9日晚間11時08分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。
