中國又發射火箭「通過台灣中部上空」國防部：嚴密掌握、適切應處

中國於9日晚間11點自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向。（資料照） 圖：翻攝陸網/中新網

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄出兵襲擊台灣，不斷在台灣周遭發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，並多次發射火箭經過我國上空。國防部今（10）天表示，中國於昨日晚間11點自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度在大氣層外，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部今天表示，中共9日晚間11點08分於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層之外，對台灣地區沒有危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

廣告 廣告

根據中國媒體報導，9日從西昌衛星發射中心發射的是1具長征3乙型運載火箭，該火箭上搭載通信技術試驗22號衛星，並順利送上預定的地球軌道。該枚衛星主要用於衛星通訊、廣播電視、資料傳輸用途；此次執行運載火箭搭載衛星發射也是中國長征系列火箭第615次發射。

日本首相高市早苗先前表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，日前在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。9日又有多架中國、俄羅斯架軍機闖入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ），凸顯中俄之間在空中行動上的高度配合

日本防衛省9日指出，當天早上至下午，自衛隊偵測到2架俄羅斯Tu-95自日本海方向南下，進入東海後與2架中國H-6會合，隨後沿東海至四國外海一帶的太平洋空域，完成長距離的聯合飛行任務。在機隊穿越沖繩本島至宮古島之間空域時，日方又發現4架中國J-16加入行動，使整體編隊規模擴大。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本不甩中國戰狼！胡采蘋：你沒錢誰要忍你？

專論》越南人為何討厭中國？ 透過歷史所形塑出來的情感真相