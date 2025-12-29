中國又突襲圍台軍演！吳靜怡：拆穿鄭麗文、蔣萬安的藍營和平幻想

國民黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安合影。 圖：翻攝鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，國民黨主席鄭麗文日前接受廣播節目專訪期間表明，期待明年上半年能前往中國訪問，如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平；台北市長蔣萬安則前往上海參加雙城論壇，還送上「錫盤子」寓意惜情。不過，今（29）天中國解放軍東部戰區卻突襲宣布對台進行圍台軍演「正義使命-2025」。對此，媒體人吳靜怡表示：「中國持續增加對台軍事威脅之際，一邊握手、一邊亮刀，共軍『正義使命』軍演拆穿鄭麗文、蔣萬安的藍營和平幻想！」

吳靜怡在臉書發文寫道：「蔣萬安在上海談『城市交流』、談善意、談理解，鄭麗文大聲喊話要見習主席，對於北京來說都是一席廢話，今日立即宣布啟動『正義使命-2025』圍台軍演，內容直指封控重要港口、區域封鎖與聯合軍事威懾，這不是巧合，而是一場高度精準的政治示範，一邊對藍營領袖人物握手，一邊再對台灣人民亮刀，交流不會換來降溫，鄭麗文、蔣萬安的善意更不會改變北京的軍事時間表。」

吳靜怡指出：「『正義使命』演習的重點，並非傳統登陸作戰，而是港口封控、航道阻斷與區域拒止能力的展示，反覆演練一種「不必全面開戰，就能癱瘓台灣經濟與社會運作」的模式，這是對台灣整體社會的心理戰，不是對哪一位總統、哪一個政黨的單點施壓；北京的行動成為藍營『交流可換和平』論述最致命的破口，事實一再證明，北京從未把交流當作降低風險的工具，而是讓台灣的藍白陣營被當成不影響中國軍事準備的側翼。台灣早已不是誰去了哪裡握手，連蔣萬安都沒用」。

吳靜怡強調：「要捍衛中華民國，就應該讓國家具備足夠的防衛能力，讓對方知道亮刀的代價，國防預算就是台灣的最低安全底線，不是可以用來交換政治籌碼的工具。國防預算就是台灣的最低安全底線，不是可以用來交換政治籌碼的工具，誰知道蔣萬安去上海談了什麼？誰知道翁曉玲去廈門談了什麼？說好的和平，根本就不存在！繁花有一句話，送給今天被北京軍事演習打臉的蔣萬安：『首飾跟男人一樣，將就不如不要！』北京今天的動作，就是把蔣萬安定義成共軍裝飾品罷了！」

