中國又編劇本？！《新華社》稱川習通話「談及台灣」...但川普發文「隻字未提」！

中共官媒《新華社》昨（24日）深夜報導，中國領導人習近平晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題。不過，川普稍後在社群平台發文，僅提到10月底在南韓與習近平會晤時，討論的強效止痛藥芬太尼（Fentanyl）和農產品等議題，並宣布他可能會在明年（2026）4月訪問中國，「隻字未提台灣」。

川普在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」指出，他剛與習近平進行一次很棒的電話會談。川普表示，「我們討論了許多議題，包括烏克蘭／俄羅斯、芬太尼、大豆以及其他農產品等，我們為我們偉大的農民達成一項很讚而且非常重要的協議，而且只會變得更好」、「我們與中國的關係極為穩固！」

川普說道，這次通話是3週前在南韓舉行的高度成功會議的後續，自該次會晤以來，雙方在保持協議的即時性和準確性方面取得重大進展，「現在，我們可以將目光放在更宏觀的格局上」。

川普也透露，習近平邀請他於明年4月訪問北京，「我已接受邀請，也做了對等安排，他將在明年稍後以國是訪問（State Visit）形式訪問美國」。川普表示，「我們一致認為保持頻繁溝通非常重要，我也期待如此做」。

不過，中共官媒《新華社》卻報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」、「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

《新華社》稱，川普恭維「習近平主席是偉大的領導人」，與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全贊同他對兩國關係的看法，雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

