中國又翻臉禁日水產 日學者：前波禁運已促出口多元化 再禁影響有限

中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」說強烈反彈，近期「禁日令」連發。中國政府今天(19日)再次向日本政府通報暫停進口才剛剛開放的日本水產品。對此，日本東京海洋大學副教授勝川俊雄認為，自從上次禁運後，近年來日本水產對其他出口已大幅成長，即使中國再次暫停進口，對日本也影響有限。另一名經濟評論員門倉貴史也認為，中長期來看，日本應該高度重視過於依賴中國海鮮出口的風險。

中國政府19日上午透過正式外交管道向日本政府通報暫停進口日本水產品，理由稱有必要就福島第一核電站處理水進行監測。近日中國不斷升高對日本首相高市早苗在國會接受議員詢答時稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」說法的反彈反應，再度禁止日本水產品進口是最新的反制策略。

前波禁運對其他國家出口成長創新高

對於中國再次禁止日本水產進口，日本東京海洋大學副教授勝川俊雄貼文表示，自中國政府(2023年間)禁止進口日本海鮮以來，近年來日本海鮮出口在不依賴中國市場的情況下持續成長。統計2024財年(2024年4月至2025年3月)，日本對中國海鮮出口額僅佔總出口額的3.8%，因此即使再次暫停進口，對日本的影響也有限，預計日本海鮮出口將在不依賴中國市場的情況下繼續成長。

日本研究所研究部主任石川智久分析認為，中國市場人口眾多，必然會受到影響，但近年來，日本食品出口在中國以外的市場已顯著成長。事實上，儘管2024年對中國和香港的出口大幅下降，但對其他國家的出口卻有所成長，還創下歷史新高。石川智久表示，日本食品是世界上最受歡迎的食品之一，預計出口目的地將繼續擴大。對日本而言，重要的是在保持冷靜的前提下，繼續推動食品出口目的地的多元化。

應高度重視過度依賴中國出口風險

另一位日本經濟學家門倉貴史也貼文指出，為因應先前的禁運，日本尋求實現水產出口目的地多元化，因此日本水產業不太可能遭受重大損失。然而，從中長期來看，日本應高度重視過度依賴中國水產出口的風險。門倉貴史強調，這是因為一旦與中國發生政治或經濟衝突，中國可能會利用禁運作為經濟脅迫手段，因此為避免中國採取經濟脅迫措施對日本水產業造成重大損害，日本應盡可能減少對中國市場的依賴。

中國政府曾於2023年8月起，以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為由，全面停止進口日本水產品。直到今年(2025年)11月7日，日本外務省才宣布中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，但不包含福島縣、東京都等10個地區。然而就在重新出口不到半個月時間，中國政府再度關上大門。

日漁民對中國出口已感到害怕

不過早在中國日前恢復日本水產進口時，《日經中文網》報導便曾提及，雖然中國恢復日本水產進口對日本業者而言是好消息，但許多漁民對此反應冷淡。當時日本國內最大的扇貝産地北海道鄂霍茨克海沿岸的漁民表示：「這不是負面消息，但在(中國)停止進口期間，已經找到新的出口管道，現在更擔心的是美國關稅」。也有水産公司抱怨道：「透過(日本)國內繳納故鄉稅(的回贈品)和對歐美的出口，幾乎已經售罄，現在對中國(出口)已經有點怕了」。