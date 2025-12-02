中國又致函聯合國批日「倒打一耙」 港媒：中日關係沒有最壞只有更壞

2025年10月31日，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在南韓APEC峰會期間會面。共同社／路透社



中日緊張關係愈演愈烈，中國常駐聯合國代表傅聰週一（12/1）再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，指責日方代表迴避關鍵問題，對中方「無端指責、倒打一耙」。香港媒體更悲觀預言，中日關係沒有最壞，只有更壞。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，被北京當局視為干涉中國內政，挑戰二戰後國際秩序，隨後採取減少中日航線、暫停進口日本水產品、叫停日本藝人在中國演出等停止民間交流措施。

傅聰上月21日首度向古特瑞斯（Antonio Guterres）致函，聲稱如果日本膽敢在台海局勢中進行軍事干預，將構成侵略行為後，日本駐聯合國大使山崎和之24日同樣致函古特瑞斯，強調日本採行被動防禦戰略，指中國主張日本在未遭受武力攻擊下行使自衛權的說法實屬謬誤。

對此，傅聰1日再度致函古特瑞斯，指責山崎和之「無理狡辯」，迴避關鍵問題，對中方無端指責、倒打一耙，中方對此堅決反對。他批評高市早苗把「存亡危機事態」與「台灣有事」相關聯，暗示對中國動用武力，顯然超出日方所謂「專守防衛」、「被動防禦」的範疇，指日方說法是欺騙國際社會。

傅聰強調，日方如果真心想發展穩定的中日關係，就應該明確堅持「一個中國」原則，恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。「否則，由此產生的一切後果由日方承擔。」

高市早苗近期承諾，今後不再就《安保法》定義的「存亡危機事態」提及「台灣有事」等具體事例，但北京拒絕埋單，而高市另援引《舊金山和約》稱日本已放棄對台灣的所有權利，無權對台灣的地位發表意見後，更令不承認《舊金山和約》的中國感到不滿。

香港《星島日報》今刊文指出，在日本歷史上，由首相代表國家所發表的言論，因受到外國的單邊壓力而最終撤回，沒有前例可循。「何況這鞏固了高市在國防問題上態度強硬的保守派形象，內閣最新支持率高達75%，更不可能撤回言論」。

文章還說，從中方的角度，目前中國國力遠超日本，美國總統川普（Donald Trump）也不願見緊張形勢升溫，沒有在後面「拱火」，無須面對美日同盟壓力，肯定要抓住這個機會教訓日本，直言「中日關係沒有最壞，只有更壞」。

