政治中心／綜合報導

民進黨立委王義川，日前寫下"台灣國桃園市"，引發藍營攻擊，陸委會副主委梁文傑認為，尊重委員個人講話風格，強調中華民國在台灣，現階段領土也只有台灣，很多人也認為台灣是主權獨立國家。對於近日網路出現謝長廷送高市早苗珠寶的假消息，梁文傑也表示，這是有心人刻意操作，政府高度警戒。

民進黨立委王義川，日前到日本神社參拜，在祈福卡寫下來自"台灣國桃園市"，引爆藍綠攻防，陸委會副主委梁文傑有話要說。

廣告 廣告

中國又認知作戰！ 暗網抹黑「高市早苗收謝長廷百萬珠寶」

立委王義川在日本神社寫下台灣國，引發藍綠爭論。（圖／民視新聞）陸委會副主委梁文傑：「根據憲法他就是中華民國的立法委員，但是他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，那我們沒有意見，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為，台灣就是一個主權獨立的國家。」

強調委員個人發言都尊重，而台日關係不斷升溫，中日關係又因日相高市早苗的"台灣有事說"陷入僵局，中方沒放過操作機會，由"解放軍訊息支援部隊"發動新一波認知作戰，透過暗網發出假造貼文，宣稱掌握高市在擔任眾議員時，以email要求幕僚保管，時任駐日代表謝長廷贈送的珍珠與黃金等高價首飾，貼文流出後，包括網軍與官媒聯手洗版抹黑，意圖挑撥台日關係，轉移中日關係窘境，事實查核中心發布查核結果，認為內容源自匿名論壇的仿作文件，文件語言特徵明顯與日本官方文書不符，日本主流媒體也沒有相關報導，可信度極低。

中國又認知作戰！ 暗網抹黑「高市早苗收謝長廷百萬珠寶」

暗網爆高市早苗收受前駐日代表謝長廷貴重飾品，遭證實是假消息。（圖／網路）陸委會副主委梁文傑：「這個當然是有心人士在刻意操作，就是要一方面攻擊高市早苗，一方面要攻擊我們台灣的政府，那我們對這個事情，我們也是高度的警戒。」

立委（民）郭國文：「高市早苗的一些言論，讓中國更加的跳腳，甚至提出了所謂謝長廷，卸任之後的謝長廷拿珠寶去賄賂，來影響台日政策，看到台日關係這麼好，他們就會用謠言攻擊，用網路攻擊用抹黑的方式，想要抹黑他們不願意看到的事實。」

不滿台日關係升溫，中方想透過假訊息打擊，不但越打高市早民調越高，也讓台日互動更緊密。

原文出處：中國又認知作戰！ 暗網抹黑「高市早苗收謝長廷百萬珠寶」

更多民視新聞報導

鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了

賴清德明主持第6次健康台灣會議 將揭示長照3.0升級重點

傅崐萁告「踹桌害血壓升高」 張峻回嗆：災民的事絕不沉默

