中國又跳腳！批賴清德元旦談話「加劇台海緊張」 陸委會強硬反擊

即時中心／黃于庭報導

總統賴清德昨（1）日以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並強面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，我國沒有時間等待、內耗。未料，中國國台辦卻氣得直跳腳，指稱賴清德頑固堅持台獨，升高兩岸對立，相當忿忿不平。對此，陸委會也做出嚴正反擊。

賴清德昨日致詞時提到，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。他強調，可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間，這應該是要不分黨派的全民共識，並期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

孰料，中國國台辦聽聞後氣急敗壞，發言人陳斌華稱賴清德違背台灣社會主流民意，頑固堅持台獨、升高兩岸對立、加劇台海緊張，還宣稱賴政府損害台灣民眾利益，無論說什麼、做什麼，「台灣是中國一部分」之事實也不會改變，台獨下場必然敗亡。

對此，陸委會回應，兩岸問題關鍵在於，中共無視、甚至想要消滅中華民國的存在；不過，無論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存，以及發展的堅定決心，更無法改變中華民國已存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

